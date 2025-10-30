Der Betrieb einer Wärmepumpe ist in Deutschland inzwischen deutlich kostengünstiger als der einer Gasheizung. Laut Stiftung Warentest und weiteren Studien sprechen steigende Gaspreise und hohe Effizienzwerte klar für den Einsatz der Wärmepumpe, auch im Altbau. "Die Wärmepumpe ist im Betrieb die kostengünstigste Heiztechnik in Deutschland", sagt Henning Schulz, Diplom-Ingenieur bei der Herstellerin Stiebel Eltron GmbH & Co. KG. Deutsche Verbraucher sollten die derzeit noch attraktiven Fördermöglichkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver