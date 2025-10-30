DJ PTA-AFR: Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/30.10.2025/10:55 UTC+1) - Wacker Chemie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wacker.com/cms/de-us/investor-relations/financial-reports/ financial-reports-overview.html Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.wacker.com/cms/de-us/investor-relations/financial-reports/ financial-reports-overview.html Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München Deutschland Ansprechpartner: Jörg Hoffmann Tel.: +49 89-6279-1633 E-Mail: investor.relations@wacker.com Website: www.wacker.com ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1761818100209 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
October 30, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)