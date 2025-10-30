Anzeige
WKN: WCH888 | ISIN: DE000WCH8881 | Ticker-Symbol: WCH
Xetra
30.10.25 | 11:12
67,45 Euro
-1,82 % -1,25
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
30.10.2025 11:27 Uhr
PTA-AFR: Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Wacker Chemie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/30.10.2025/10:55 UTC+1) - Wacker Chemie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.wacker.com/cms/de-us/investor-relations/financial-reports/ financial-reports-overview.html Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.wacker.com/cms/de-us/investor-relations/financial-reports/ financial-reports-overview.html Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wacker Chemie AG 
           Gisela-Stein-Straße 1 
           81671 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jörg Hoffmann 
Tel.:         +49 89-6279-1633 
E-Mail:        investor.relations@wacker.com 
Website:       www.wacker.com 
ISIN(s):       DE000WCH8881 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761818100209 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 05:55 ET (09:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
