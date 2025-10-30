Absichtserklärung sieht potenzielle Fazilität in Höhe von 100 Mio. USD zur Unterstützung der Strategie von ReYuu im Bereich digitale Assets vor

Vancouver, British Columbia - 30. Oktober 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. ("Universal Digital" oder das "Unternehmen") (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit ReYuu Japan Inc. ("ReYuu") unterzeichnet hat, um einen strategischen Kooperationsrahmen zur Unterstützung der Initiativen von ReYuu im Bereich der digitalen Assets in Japan zu schaffen.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Universal Digital die Federführung bei der Entwicklung und Koordinierung einer potenziellen Darlehensfazilität in Höhe von bis zu 100 Millionen USD übernehmen, die zur Unterstützung der Strategie von ReYuu hinsichtlich digitaler Assets dienen soll.

"Diese Absichtserklärung stärkt unsere strategische Partnerschaft mit ReYuu Japan und ist ein entscheidender Schritt bei der Erforschung neuer Finanzierungs- und Treasury-Modelle für die Integration digitaler Assets", sagte Chris Yeung, Chief Executive Officer von Universal Digital. "Durch die Zusammenarbeit mit ReYuu positionieren wir Universal Digital so, dass wir an der Entwicklung verantwortungsbewusster, institutionell orientierter Rahmenbedingungen für digitale Assets in ganz Asien mitwirken können."

Die Absichtserklärung wurde am 29. Oktober 2025 unterzeichnet und verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, sofern sie nicht von einer der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Sie legt die Absicht der Parteien zur Zusammenarbeit fest, vorbehaltlich der Ausverhandlung und des Abschlusses endgültiger Vereinbarungen, und begründet keine verbindlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Finanzierungsbedingungen oder Kapitalzusagen. Die Absichtserklärung unterliegt japanischem Recht.

Über Universal Digital Inc.

Universal Digital Inc. ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sich auf digitale Vermögenswerte, Unternehmen sowie private und börsennotierte Firmen konzentriert, die in wachstumsstarken Branchen tätig sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Blockchain, Kryptowährungen und Kryptowährungstechnologien. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, den Aktionären durch einen diversifizierten Investmentansatz langfristiges Kapitalwachstum zu bieten und durch die Integration von Strategien für digitale Vermögenswerte an der Transformation des globalen Finanzwesens teilzunehmen.

Über ReYuu

ReYuu ist an Unternehmen beteiligt, die sich mit der Wiederverwendung von mobilen Endgeräten sowie der Vermietung von Kommunikationsendgeräten an Unternehmen befassen. Im Rahmen des Wiederverwendungsgeschäfts werden in erster Linie gebrauchte Kommunikationsendgeräte wie Smartphones, Tablets und Computer an- und verkauft.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Chris Yeung

Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: IR@universaldigital.io

Tel: (289) 646-6252

http://www.universaldigital.io

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den erwarteten strategischen und marktbezogenen Nutzen der Absichtserklärung (MOU) des Unternehmens mit ReYuu Japan Inc.; die potenzielle Struktur, den Umfang und den Zeitplan eines in der Absichtserklärung vorgesehenen Finanzierungsrahmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Investitionsstrategie für digitale Vermögenswerte, seine Marktpositionierung, das Bewusstsein der Anleger und die Einbindung der Stakeholder voranzutreiben; sowie Aussagen zur allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens, zur Einbindung von Investoren, zu behördlichen Genehmigungen, zur Verfügbarkeit von Kapital, zu erwarteten Zeitplänen und zu allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen und politischen Bedingungen. Solche Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "planen", "voraussehen", "schätzen", "geplant", "prognostizieren", "vorhersagen" und anderen ähnlichen Begriffen oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise", "könnten", "würden", oder "werden" getroffen, eintreten oder erreicht werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem hinsichtlich der Fortsetzung der erwarteten Geschäftsstrategie des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; Erwartungen hinsichtlich der Marktbedingungen, des Engagements der Investoren und der behördlichen Genehmigungen; dass die Parteien der Absichtserklärung weiterhin in gutem Glauben auf mögliche endgültige Vereinbarungen hinarbeiten werden; dass ReYuu die Entwicklung von Finanzierungs- und Treasury-Modellen in Japan unterstützen wird; dass alle in der Absichtserklärung vorgesehenen Finanzierungsfazilitäten weiterhin Gegenstand weiterer Verhandlungen, Due-Diligence-Prüfungen und behördlicher Überprüfungen sind; dass das Unternehmen Zugang zu Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen erhält; sowie andere geschäftliche und wirtschaftliche Erwägungen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, und Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Kapital zur Durchführung der geplanten Transaktionen oder zur Verfolgung seiner strategischen Initiativen; das Risiko, dass das Unternehmen die erwarteten Vorteile der Absichtserklärung oder künftiger endgültiger Vereinbarungen mit ReYuu nicht realisiert; das Risiko, dass die in der Absichtserklärung vorgesehene Finanzierungsfazilität nicht abgeschlossen wird oder nicht zu den erwarteten Bedingungen zustande kommt; die Abhängigkeit von Dritten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen (in Kanada, Japan oder anderswo); und die Volatilität der Märkte für digitale Vermögenswerte und Kapitalmärkte. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Risikofaktoren" im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens vom 3. Juni 2025 für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr.

