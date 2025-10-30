Der Energieriese TotalEnergies hat im dritten Quartal des laufenden Jahres trotz eines rückläufigen Umsatzes deutlich mehr verdient. Ausschlaggebend dafür waren eine gestiegene Produktion und kräftige Zuwächse im Raffineriegeschäft. So stieg der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,29 auf 3,68 Milliarden US-Dollar.Auf bereinigter Basis belief sich der Gewinn auf 3,98 Milliarden Dollar - etwas weniger als die 4,07 Milliarden im dritten Quartal 2024, aber mehr als im zweiten Quartal ...

