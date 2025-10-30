FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma sind am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Adidas versuchten mit einem Plus von 1 Prozent eine Stabilisierung nach dem Kurseinbruch von mehr als 10 Prozent am Vortag. Puma hingegen verloren 2 Prozent nach Quartalszahlen.

Analystin Wendy Liu von JPMorgan attestierte Adidas im Nachgang der tags zuvor präsentierten endgültigen Zahlen für das dritte Quartal ein gesundes Geschäft. Die noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen. Zur Wochenmitte waren Marktteilnehmer hingegen noch beunruhigt, Signale zur Geschäftsentwicklung in den USA sorgten für Nervosität.

Beim schwächelnden Konkurrenten Puma steht am Donnerstag neben den Quartalszahlen das auf den Weg gebrachte Restrukturierungsprogramm im Blick. 2025 werde ein Jahr des "strategischen Resets", sagte der neue Puma-Chef, Arthur Hoeld. Um eine Trendwende zu erreichen, habe Puma aber noch einiges zu tun, merkte Expertin Liu dazu an. Mit den Zahlen für das dritte Quartal habe das Unternehmen die Erwartungen verfehlt./ajx/stk

