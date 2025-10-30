HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Einem besseren operativen Gewinn (Ebitda) stehe ein schwächeres Nettoergebnis entgegen./rob/mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000WCH8881





© 2025 dpa-AFX-Analyser