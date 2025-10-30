Maues Handelsabkommen | Alphabet punktet, Chance bei Microsoft & VW-Zahlen
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|256,40
|256,45
|12:38
|256,30
|256,45
|12:38
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:30
|Monzo CEO TS Anil to exit, replaced by former Google executive
|12:27
|Google urges bold, responsible and cooperative approach to continue AI momentum
|12:20
|Aktien Frankfurt: Dax erneut schwunglos - Viele Themen und wenig Impulse
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kommt am Donnerstab erneut nicht in die Gänge. Anleger müssen eine große Menge an Quartalsbilanzen, Notenbank-Entscheidungen und das Treffen zwischen Donald Trump und...
|12:14
|Alles schwarz: Google Maps bietet künftig drastischen Energiesparmodus
|12:14
|Google blickt auf maximale Erfolge: Gemini und Google One starten durch
|12:34
|Xbox Q1 hardware sales down 29% while third-party content experiences "better-than-expected performance"
|12:30
|Microsoft stock remains Buy at Guggenheim despite Azure capacity concerns
|12:27
|Jim Cramer Discusses Microsoft (MSFT)'s Control Over Productivity Software
|12:20
|12:18
|Microsoft stock price target raised to $640 from $625 at Evercore ISI
|12:30
|UBS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe im Tagesgeschäft erwartungsgemäß abgeschnitten...
|12:26
|"Zeiten des dauerhaft wachsenden Wohlstandes sind vorbei": VW-Chef Blume sieht deutsche Wirtschaft in schwieriger Lage
|12:20
|12:14
|VW-Konzern wird von Porsche-Elektroauto-Strategie erdrückt
|12:06
|Aktien Europa: Leichte Verluste - Märkte im Griff gegenläufiger Impulse
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Sie folgten den Vorgaben der Wall Street. Daneben gab es eine Vielzahl an Impulsen, die bei der...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|256,45
|+3,22 %
|MICROSOFT CORPORATION
|458,35
|+1,15 %
|VOLKSWAGEN AG VZ
|91,26
|-0,80 %