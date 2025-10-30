Der Stromhändler Flexbase hat seine PPA-Plattform "Powermatch" um ein Optimierungstool erweitert. Ein Algorithmus soll Unternehmen helfen, die passende Kombination aus Strommarktbezug und Erneuerbaren-PPA zu finden. Die Strombeschaffung für industrielle Verbraucher ist komplex und erfordert in der Regel energiewirtschaftliches Know-how sowie rechtliche Unterstützung. Flexbase will diesen Prozess vereinfachen. Auf der Plattform "Powermatch" können Gewerbekunden Stromlieferverträge (PPAs) abschließen, etwa für Solarstrom im kommenden Quartal oder das Lieferjahr 2027. Flexbase fungiert dabei als ...

