Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Puma will sich bei den Sportdisziplinen künftig stärker auf Fußball und Laufsport (Running) konzentrieren und sieht in der jüngst verlängerten Partnerschaft mit der Fitness-Racing-Plattform Hyrox Wachstumspotenzial. Ende Februar soll ein gemeinsam von Puma und Hyrox entwickelter Schuh auf den Markt kommen, der die Anforderungen des Hyrox-Trainings berücksichtigt, kündigte Pumas neuer CEO Arthur Hoeld an. Beim Laufsport sieht sich Puma Hoeld zufolge eher beim Straßenlauf (Road Running) vertreten als beim Trail Running.

Der stärkere Fokus auf weniger Disziplinen bedeute derzeit aber nicht, dass Portfolio-Aktivitäten zum Verkauf stünden, so Hoeld. Derzeit gebe es keine solchen Pläne, zum Beispiel auch nicht für das Golf-Geschäft.

