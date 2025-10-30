DJ Novo Nordisk will Pfizer bei Metsera mit Gegenofferte ausstechen

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk bietet bis zu 9 Milliarden US-Dollar für Metsera, einen Entwickler von Medikamenten zur Behandlung von Adipositas. Der dänische Pharmakonzern will damit Pfizer ausstechen. Der US-Konkurrent ist sich eigentlich schon mit Metsera handelseinig.

Novo Nordisk bietet nach eigenen Angaben 56,50 US-Dollar je Metsera-Aktie in bar und darüber hinaus bis zu 21,25 Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine. Über den Vorschlag müsse nun das Metsera-Board beraten.

Pfizer und Metsera hatten sich im September auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden Dollar geeinigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.