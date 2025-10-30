Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) will in den kommenden zwei Jahren bis zu 2.000 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge errichten. Mit der Techem Energy Services GmbH als Partnerin soll das Land seine Ladeinfrastruktur landesweit ausbauen und die Klimaziele der Landesverwaltung vorantreiben. "Den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität wollen wir aktiv unterstützen und schaffen deshalb Infrastruktur, von der alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens profitieren werden", sagte Dirk ...

