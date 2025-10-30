© Foto: HelloFresh Pressematerial

HelloFresh gab am Donnerstag die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt.Die Aktie des Kochbox-Lieferant HelloFresh muss sich immer noch an ihrem Hype aus der Coronapandemie messen lassen. Mittlerweile liegen die Anteilsscheine rund 93 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Die Aktie von HelloFresh dümpelt derzeit im Niemandsland, ohne klare Richtung. Am Donnerstag konnte sie nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen zumindest ein wenig Boden gut machen. Das Vertrauen der Anleger ist aber schwer zurück zu gewinnen, da die Umsätze weiter rückläufig sind. Denn der konzernweite Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum währungsbereinigt um 9,3 Prozent zurück (Q3 2025: 1.658,3 …