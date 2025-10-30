Die Firma hinter ImmoScout24 und anderen Online-Märktplätzen wächst, das Management zeigt sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Geschäfte. Investoren hoffen seine längerem darauf, dass der Aktienkurs von Scout24 die Flaute der letzten Monate nun endlich hinter sich lässt. Der Betreiber von Online-Pattformen für Wohn- und Gewerbeimmobilien bleibt im dritten Quartal auf Wachstumskurs und präzisiert seinen Ausblick. Diese guten Nachrichten sorgten am Donnerstag zunächst für Schwung: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag