München (ots) -McDonald's Deutschland bringt gemeinsam mit der Stiftung Lesen acht neue Bücher in das Happy Meal® und setzt so seine langjährige Initiative zur Leseförderung fort.Lesen beginnt im eigenen Zuhause - doch laut aktuellem Vorlesemonitor 2024 lesen 32 % der Eltern von Kindern im Alter von 1 bis 8 Jahren selten oder gar nicht vor. Dabei ist frühzeitige Leseförderung entscheidend für die Lesekompetenz der Kinder. Mit seiner neuen Happy Meal® Promotion lanciert McDonald's Deutschland, rechtzeitig zum Bundesweiten Vorlesetag am 21. November, acht neue Recyclingbücher in Kooperation mit Stiftung Lesen und setzt somit sein Engagement zur frühzeitigen Leseförderung fort.Happy Meal® Bücher für mehr LesespaßUnter dem Claim "Bücher für echte Spaßvögel - lustige Geschichten aus recyceltem Material" bietet McDonald's Deutschland vom 30. Oktober bis 3. Dezember neue Recycling-Bücher im Happy Meal® an. Die humorvollen Geschichten sorgen für Lacher und gemeinsame Momente - vom Wissens- bis zum Witzebuch, zum Selbst- oder Vorlesen. Studien der Stiftung Lesen zeigen: Das Happy Meal® regt viele Familien - auch solche, in denen bisher selten vorgelesen wurde - zum gemeinsamen Lesen an. So erhält Leseförderung ganz nebenbei mehr Aufmerksamkeit und wird spielerisch in den Familienalltag integriert.Nachhaltig lesen: Von Bechern zu BüchernJährlich gibt es mindestens eine Happy Meal® Recycling-Buch-Aktion zu wechselnden Themen wie Märchen oder Natur. Seit 2022 wurden im Rahmen der Aktionen über 15 Millionen Recycling-Bücher verteilt. Seit 2025 bestehen die Bücher sogar aus 100 % recyceltem Papier, 40 % stammen aus ehemaligen McDonald's Bechern und 60 % aus anderem recyceltem Papier.Gemeinsam mit Lieferant:innen hat McDonald's Deutschland ein eigenes Recyclingsystem entwickelt: Gebrauchte Einwegbecher von Getränken und Softeis werden in den McDonald's Restaurants separat gesammelt, in einem eigenen Recyclingprozess gereinigt und zu Recyclingpapier verarbeitet - das Papier wird unter anderem für die Happy Meal® Recycling-Bücher oder das McDonald's Nachhaltigkeitsupdate verwendet. Allein im Jahr 2024 konnten so 146 Tonnen Frischfaserpapier ersetzt werden.Die neuen Recyclingbücher im Happy Meal® sind: "Das Katzenhuhn" (Bernhard Hoëcker, Eva Mühlenfels & Dominik Rupp), "Der Mumpel" (Jan Kaiser & Henning Löhlein ), "Die 99 olchigsten Scherzfragen für Stinkerlinge" (Erhard Dietl), "Ausgetrickst! Wie einfallsreich sich Tiere & Pflanzen schützen" (Josette Reeves & Asia Orlando), "Mein Lotta-Leben - Je Otter, desto flotter" (Alice Pantermüller & Daniela Kohl), "Mamas Po erkenn ich sowieso!" (Jonny Leighton & Mike Byrne), "Widder Willi will aber!" (Romy Pohl & Marta Balmaseda) und "Lesen nervt!" (Jens Schumacher).Wie bei jeder Happy Meal® Promotion gibt es auch jetzt zusätzlich das sogenannte Spendenbuch als Alternative zum Spielzeug: Mit jedem ausgegebenen Titel von "Alles lebt! Wissen und Rätseln" (Bärbel Oftring) gehen 10 Cent pro Buch an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich für Familien schwer kranker Kinder einsetzt.Kooperation mit Stiftung LesenDer Vorlesemonitor betont: Sind mehr Bücher in den Familien, wird auch mehr vorgelesen. Buchgeschenke helfen also dabei, dass mehr Kinder diese wichtige frühkindliche Förderung erhalten. Aus diesem Grund machen sich McDonald's Deutschland und die Stiftung Lesen bereits seit 2012 gemeinsam dafür stark, dass mehr Bücher ihren Weg in Kinderhände finden - und das mit Erfolg. Im Jahr 2023 besaßen bereits mehr als zwei Drittel der Haushalte mit Kindern im Alter von 3-9 Jahren ein Buch aus dem Happy Meal®. Durch die gemeinsame Kooperation kommt das Lesen verstärkt wieder dort vor, wo es hingehört: im Alltag. Die Aktion unterstützt Eltern, Kindern frühzeitig die Freude an Büchern zu vermitteln und so langfristig ihre Sprach- und Lesekompetenz zu stärken.