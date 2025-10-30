ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege unter dem Marktkonsens, und das Unternehmen habe das entsprechende Jahresziel nach unten hin präzisiert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Derweil habe sich die Barmittelentwicklung verbessert./rob/gl/ag



