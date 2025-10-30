ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten ordentlich abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Dass das organische Umsatzwachstum und die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) dem Unternehmen zufolge eher in den unteren Hälften der Zielspannen landen dürften, nähmen die Konsensschätzungen schon vorweg./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972





© 2025 dpa-AFX-Analyser