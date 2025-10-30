Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Sie folgten den Vorgaben der Wall Street. Daneben gab es eine Vielzahl an Impulsen, die bei der Kursentwicklung eine Rolle spielten, wie Marktexperte Andreas Lipkow anmerkte. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 0,43 Prozent auf 5.681,45 Punkte. Der britische FTSE 100 sank mit 0,46 Prozent auf 9.710,93 Punkte ähnlich stark, während der Schweizer SMI sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab