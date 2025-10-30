Der KI-Boom nimmt kein Ende. Mit Meta, Microsoft und Google melden drei Tech-Giganten gestiegene Investitionen für das dritte Quartal des Jahres 2025 - und genauso stark gewachsene Gewinne.Â Â Nächstes Jahr wollen sie noch mehr Geld in die KI-Infrastruktur pumpen. Droht nun eine Blase? Google, Meta und Microsoft: Drei Big-Tech-Konzerne vermeldeten gerade gestiegene Ausgaben in Künstliche Intelligenz im dritten Quartal von 2025. Und gaben im selben ...

