ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen von 255 auf 306 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kernmarke Google habe in ihren wichtigsten Geschäftsbereichen, also Suche, YouTube und Cloud, die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bekannt gegebene Auftragsvolumen im Cloud-Geschäft mache Google nun zu einem wesentlich größeren Unternehmen als von Investoren zuvor erwartet./rob/la/he



