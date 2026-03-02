Anzeige
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
02.03.26 | 21:56
262,10 Euro
-0,66 % -1,75
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
261,70262,0522:57
0,0000,00021:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AES
AES CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AES CORPORATION12,210-16,39 %
ALPHABET INC CL A262,10-0,66 %
AMAZON.COM INC178,50+0,44 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC10,728-3,12 %
APPLE INC226,45+1,32 %
CONOCOPHILLIPS101,08+5,26 %
EXXON MOBIL CORPORATION131,96+2,17 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION579,20+3,95 %
META PLATFORMS INC560,00+2,08 %
MICROSOFT CORPORATION341,00+2,57 %
NVIDIA CORPORATION156,28+4,21 %
RTX CORPORATION181,52+5,92 %
TESLA INC344,40+1,10 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC88,26-1,77 %
WYNN RESORTS LIMITED89,82-1,91 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.