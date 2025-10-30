Straubing - Mit Blick auf den ab 2027 geplanten festen Preismechanismus für das Deutschlandticket streben die Verkehrsminister von Bund und Ländern eine Einigung bis zum Frühjahr an.



Man wolle bis zur Frühjahresverkehrsministerkonferenz eine Lösung finden, sagte Bayerns Ressortchef Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag nach der Verkehrsministerkonferenz im bayerischen Straubing. Eile gebe es nicht, denn für 2026 sei alles geklärt. "Aber wie man das dann alles gestaltet - Preisindex für Personalkosten, Energiekostensteigerungen, allgemeine Kostensteigerungen - da bin ich überzeugt, dass wir dann auch zu einer vernünftigen Lösung finden."



Bei der Lösung sollen laut Bernreiter kommunale Spitzenverbände sowie die Verkehrsverbünde und entsprechende Organisationen eingebunden werden. "Die wollen sich natürlich in die Indexfindung mit einbringen. Das wollen wir ermöglichen", so der Minister.



Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bekräftigte ebenfalls, dass das Ticket langfristig gesichert sei. Mit dem Mechanismus, der jetzt eingeführt werden soll, habe man eine "berechenbare Grundlage", wie das Ticket fortgeführt werden könne. "Da stecken noch viele Potenziale drin, gerade im Bereich Jobticket", so Schnieder.





