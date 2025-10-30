Die PV-Projektentwicklerin solmotion project GmbH ruft dazu auf, aufgegebene Agri-PV-Vorhaben neu zu bewerten. Geschäftsführer Michael Keil sieht in der Kombination von Landwirtschaft und Solarenergie einen wichtigen Baustein der Energiewende, auch ohne zusätzliche EU-Förderung. Viele Agri-Photovoltaik-Projekte (Agri-PV) gelten als wirtschaftlich schwierig. Doch laut solmotion lohnt sich eine Neubetrachtung: Das Unternehmen bietet Landwirten derzeit kostenlose Analysen für stockende Vorhaben an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
