© Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

Der Flugzeugbauer fliegt seinem US-Konkurrenten Boeing immer mehr davon. Auch die Aktie steigt am Donnerstag in neue Höhen. Was Analysten jetzt sagen.Mit einem deutlichen Margenschub im dritten Quartal hat Airbus Anleger und Analysten überzeugt: Laut Bank of America (BofA Research) könnte das erst der Anfang sein. Besonders die Zuwächse im wichtigen zivilen Flugzeuggeschäft werten die Experten als Signal für eine nachhaltige Trendwende bei den Erträgen. Die Experten der US-Bank sehen das größte Potenzial bei der Marge im Commercial-Segment, das bis 2026 zum zentralen Thema für Anleger werden dürfte. Mit einer stabileren Lieferkette, besserer Auslastung und gestiegenen Verkaufspreisen für …