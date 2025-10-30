FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giovanni Razzoli verglich den aggressiven Kurs der Großbank in einem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht mit dem griechischen Sagenhelden Ikarus. Es stelle sich die Frage nach der Beständigkeit der Entwicklung, was entsprechende Bewertungsrisiken berge, schrieb er./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360





© 2025 dpa-AFX-Analyser