Der norddeutsche PV-Großhändler EWS GmbH & Co. KG blickt zum 40. Firmenjubiläum auf vier Jahrzehnte Solarerfahrung zurück und richtet den Blick nach vorn. Mit neuem Geschäftsführer und starker Partnerbasis will das Unternehmen seine Rolle in der Energiewende weiter ausbauen. Von der Pionierin der Solarenergie zum etablierten FachgroßhandelEWS begann am 1. November 1985 als kleines Planungsbüro für Solar- und Windkraftanlagen, gegründet in einem ehemaligen Bahnwärterhaus. Daraus entwickelte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver