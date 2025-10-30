Die Lage bei Gold und Silber hat sich beruhigt, Der erste Staub hat sich gelegt. Und davon wurde in den vergangenen Tagen bekanntlich jede Menge aufgewirbelt. Nach den Abverkaufswellen konnte sich Gold nun zunächst unterhalb von 4.000 US-Dollar stabilisieren und auch Silber fand erst einmal einen Boden. Ob damit bereits die Korrektur ausgestanden ist, bleibt jedoch abzuwarten.Mit Spannung wurde dem gestrigen Fed-Termin entgegengesehen. Die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.