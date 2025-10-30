Die Lage bei Gold und Silber hat sich beruhigt, Der erste Staub hat sich gelegt. Und davon wurde in den vergangenen Tagen bekanntlich jede Menge aufgewirbelt. Nach den Abverkaufswellen konnte sich Gold nun zunächst unterhalb von 4.000 US-Dollar stabilisieren und auch Silber fand erst einmal einen Boden. Ob damit bereits die Korrektur ausgestanden ist, bleibt jedoch abzuwarten.Mit Spannung wurde dem gestrigen Fed-Termin entgegengesehen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
