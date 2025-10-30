Frankfurt/Florenz - Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen im Euroraum unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Sitzung in Florenz mitteilte. Damit bleiben die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge unverändert. Bereits im Juli und im September hatte die Zentralbank nach zuvor mehreren Leitzinssenkungen eine Zinspause eingelegt. Der Entscheid erfolgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
