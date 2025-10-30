Novo Nordisk greift nach Metsera und bietet neun Milliarden US-Dollar. Das Pharmaunternehmen kontert Pfizer im Rennen um die Zukunft des Gewichtsmanagements.Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hat ein Übernahmeangebot in Höhe von bis zu 9 Milliarden US-Dollar für das US-Unternehmen Metsera vorgelegt. Damit will das Unternehmen den bereits vereinbarten Deal von Pfizer über 7,3 Milliarden US-Dollar übertrumpfen. Novo Nordisk, bekannt für seine Erfolgsprodukte Wegovy und Ozempic, bot Metsera 56,50 US-Dollar pro Aktie in bar an. Zusätzlich könnten weitere 21,25 US-Dollar pro Aktie fällig werden, wenn bestimmte klinische und regulatorische Meilensteine erreicht werden. Das Angebot …

