Die SAP- und die Siemens-Aktie sind zwei Schwergewichte im DAX, aber mit mittelfristig ganz unterschiedlichen Perspektiven… Siemens AG (ISIN DE0007236101) und SAP SE (ISIN DE0007164600) zählen zu den Kernwerten des DAX - beide mit unterschiedlichen, aber komplementären Wachstumsfeldern. Siemens treibt die industrielle Digitalisierung und Energieeffizienz voran, während SAP sein Cloud-Geschäft weiter ausbaut. Frische Zahlen unterstreichen die Stärke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.