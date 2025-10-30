Immensee - Dieser Intensiv-Workshop ist speziell darauf ausgerichtet, kompakt und schnell die Grundlagen für bessere Verhandlungsresultate zu kennen und umzusetzen. Dank Beispielen aus der KMU-Welt können die Erkenntnisse sofort für die eigene Praxis genutzt werden. Der Workshop wird in Kleingruppen durchgeführt. Ziel ist es, die Teilnehmerinnen in die Lage zu versetzen, bei ihren zukünftigen Verhandlungen sicherer und kompetenter aufzutreten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
