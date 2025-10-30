Die Universal Exchange (UEX) Bitget wurde in einem neuen Liquiditätsanalysebericht in Zusammenarbeit mit Nansen für ihre beschleunigende Rolle bei der institutionellen Annahme von Krypto vorgestellt. Die Studie hebt das Handelsvolumen von Bitget in Höhe von 23,1 Milliarden $ hervor, womit das Unternehmen unter den globalen Börsen an zweiter Stelle steht, sowie das schnelle Wachstum seines institutionellen Kundenstamms, wodurch sich die Plattform ...

