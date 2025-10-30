Pfäffikon SZ - Die CYLAD Experts AG hat Michael Preiss als Partner für die Büros in Zürich und Genf gewonnen. Der neue Partner Schweiz soll die Präsenz der international aktiven Beratungsfirma in der Schweiz stärken. Michael Preiss ist per Anfang Oktober bei CYLAD eingestiegen, informiert die Beratungsgruppe in einer Mitteilung. Der neue Partner Schweiz soll die Büros von CYLAD in Zürich und Genf unterstützen. Preiss war zuletzt für die Schweizer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.