Pfäffikon SZ - Die CYLAD Experts AG hat Michael Preiss als Partner für die Büros in Zürich und Genf gewonnen. Der neue Partner Schweiz soll die Präsenz der international aktiven Beratungsfirma in der Schweiz stärken. Michael Preiss ist per Anfang Oktober bei CYLAD eingestiegen, informiert die Beratungsgruppe in einer Mitteilung. Der neue Partner Schweiz soll die Büros von CYLAD in Zürich und Genf unterstützen. Preiss war zuletzt für die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab