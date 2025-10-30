Die Deutsche Bank-Aktie profitierte von den guten Quartalszahlen nur geringfügig. Der gestrige Kursanstieg konnte nicht fortgesetzt werden. Am Donnerstag verbessert sie sich aktuell leicht und steht bei 31,10 €. Hier stellt sich die Frage, wie die weiteren Aussichten sind. Quartalszahlen über den Erwartungen Momentan befindet sich die größte deutsche Bank in einer sehr starken Phase und erzielt weiterhin Rekorderträge. Nach dem höchsten Halbjahresgewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
