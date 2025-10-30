Die Deutsche Bank-Aktie profitierte von den guten Quartalszahlen nur geringfügig. Der gestrige Kursanstieg konnte nicht fortgesetzt werden. Am Donnerstag verbessert sie sich aktuell leicht und steht bei 31,10 €. Hier stellt sich die Frage, wie die weiteren Aussichten sind. Quartalszahlen über den Erwartungen Momentan befindet sich die größte deutsche Bank in einer sehr starken Phase und erzielt weiterhin Rekorderträge. Nach dem höchsten Halbjahresgewinn ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.