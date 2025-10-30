NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

DE0008232125