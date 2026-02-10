Anzeige
Dienstag, 10.02.2026
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
Xetra
10.02.26 | 17:35
9,242 Euro
-2,41 % -0,228
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,9069,02622:59
8,9209,00022:00
Dow Jones News
10.02.2026 23:03 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.997 Pkt. - Lufthansa-Aktie mit Abgaben

DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 24.997 Pkt. - Lufthansa-Aktie mit Abgaben

DOW JONES--Mit Abgaben hat sich die Lufthansa-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa und Lufthansa Cargo aufgerufen. Hintergrund sind die bis dato ergebnislosen Verhandlungen über die betriebliche Altersversorgung der Lufthansa- und Lufthansa-Cargo-Piloten. Daneben wird auch das Kabinenpersonal am Donnerstag streiken, wie die Gewerkschaft UFO mitteilte. Zur Begründung verwies UFO darauf, dass es in den laufenden Manteltarifverhandlungen mit der Lufthansa weiterhin keine Bewegung bei zentralen Fragen der Arbeitsbedingungen gebe.

Die Gewerkschaft UFO hat zudem in Reaktion auf die öffentlich bekannt gegebene Schließung des Flugbetriebs der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline das betroffene Kabinenpersonal zu einem Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. Die Lufthansa-Aktie gab um 3,6 Prozent nach.

Dagegen zeigten sich die Titel von Wacker Neuson kaum verändert, obwohl das Unternehmen die selbst gesteckten Ziele im vergangenen Jahr nur teilweise erreicht hat. Als Grund dafür nannte Wacker Neuson Einmaleffekte im vierten Quartal. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.997    24.988   unv. 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 16:30 ET (21:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
