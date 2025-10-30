Tesla treibt die Einführung seines autonom fahrenden Robotaxis mit voran. In Austin weitet der Musk-Konzern das bediente Gebiet aus, in Asien soll das "Cybercab" bald vorgestellt werden und dann zunächst in Singapur Passagiere befördern. Drei Entwicklungen zeigen: Das Robotaxi ist für Tesla von zentraler Bedeutung.Tesla hat in dieser Woche das Einsatzgebiet seines Robotaxi-Dienstes in Austin um 44 Prozent ausgeweitet. Der Dienst deckt nun 243 Quadratmeilen der texanischen Hauptstadt ab - fast 80 ...

