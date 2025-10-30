KION zieht in den ersten neun Monaten 2025 die Bestellkurve hoch: Auftragseingang 8,882 Mrd. € (Vj. 7,506 Mrd. €; +18 %). Der Umsatz ist wegen des niedrigeren Start-Backlogs noch -2,8 % auf 8,200 Mrd. €. Der positive Trend aus Q1/Q2 setzte sich im Q3 mit steigender Kundennachfrage fort - die Pipeline füllt sich. Segmente im Check: IT&S normalisiert, SCS dreht auf Industrial Trucks & Services (IT&S): Orders 5,970 Mrd. € (+7,3 %). Umsatz 6,079 Mrd. € (-3,6 %) - Folge des abgebauten Backlogs. EBIT bereinigt 529,5 Mio. €, Marge 8,7 % (Vj. 10,7 %) wegen geringerer Volumina und schwächerer Bruttomarge. ...

