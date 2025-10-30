Kornelius Purps (antea): Ein 5-in-1-Shampoo zur Datendusche

30.10.2025 -

Wohl dem, der sich nicht für die Finanzmärkte interessiert. Das aller Voraussicht nach verregnete (und in einigen Bundesländern sogar verlängerte) Feiertagswochenende drängt sich geradezu auf, es sich in den eigenen vier Wänden gemütlich zu machen und die Weihnachtswunschzettel der Liebsten zu studieren. Die anderen, also diejenigen mit einer gewissen Finanzmarktaffinität, stehen dieser Tage unter einer Informationsdusche, aus deren Düsen der Nachrichtenfluss unablässig auf sie herniederprasselt. Zur Verbesserung der shower experience reiche ich heute ein 5-in-1-Duschgel und arbeite mich an den fünf wichtigsten Finanzmarktthemen dieser Tage ab: dem Goldpreis, der Fed, den Quartalsberichten, dem US-chinesischen Handelsstreit und dem deutschen BIP.

Beginnen wir mit dem Goldpreis: Seit Jahresbeginn war dieser in der Spitze um 66 Prozent bis auf 4.356 US-Dollar je Feinunze in die Höhe geschnellt. Die Hälfte dieses Kursanstiegs erfolgt zwischen MitteAugust und Mitte Oktober. Zuletzt kam es zu einer rund zehnprozentigen Kurskorrektur, aktuell pendelt der Goldpreis um die 4.000-Dollar-Marke.