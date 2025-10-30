Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Europäische Zentralbank sieht derzeit keinen Anlass für weitere Zinssenkungen. Der Zinssenkungszyklus dürfte wohl beendet sein. Die EZB (Europäische Zentralbank) hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen. Die Währungshüter zeigen sich zufrieden. Die Inflation gilt als eingedämmt, auch das Wirtschaftswachstum präsentiert sich in vielen Ländern der Eurozone solide - insbesondere im Süden Europas, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.