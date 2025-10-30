Meta-Aktie bricht um 12 Prozent ein



Werbung







Milliardensteuerlast lässt Gewinne schmelzen



Die einmalige Steuerlast von rund 16 Milliarden US-Dollar setzt den Kurs der Meta-Aktie unter Druck. Diese Sonderabschreibung durch die US-Steuerreform sowie die Ankündigung weiterer massiver Investitionen führten letztlich zu einem Gewinneinbruch, trotz starker operativer Zahlen. Die einmalige steuerliche Sonderbelastung resultiert aus dem sogenannten "One Big Beautiful Bill Act" der US-Regierung. Der Social-Media-Gigant musste in diesem Zusammenhang eine satte Wertberichtigung auf latente Steueransprüche gegenüber Bundesbehörden hinnehmen, die die Auswirkungen der neuen alternativen Mindeststeuer widerspiegelt. Des Weiteren wurde angekündigt im kommenden Jahr massiv zu investieren. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen dabei nicht. Sicher ist jedoch, dass Meta im Wettbewerb um die führende Rolle in der KI-Infrastruktur massiv aufrüsten will und dafür Milliarden in neue Rechenzentren und Chips investieren wird.









Jetzt neu - die HSBC-Zertifikate-Masterclass ist online!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









