Der Speicher ist flexibel skalierbar auf bis zu 230,4 Kilowattstunden. Für Installateure wird er ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich sein. Die Fertigung erfolgt durch Produktionspartner in China. Kostal nimmt mit dem Modell "HELIVOR HV" einen eigenen Hochvoltspeicher in sein Angebot auf. Der mit Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen ausgestatte Speicher ist mit einer Kapazität zwischen 6,4 und 28,8 Kilowattstunden verfügbar. Bis zu acht Batteriemodule ließen sich parallelschalten. Damit ist der modular aufgebaute Batteriespeicher auf bis zu 230,4 Kilowattstunden flexibel erweiterbar. Der Speicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...