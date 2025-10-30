Lupfig - Der IFM Global Infrastructure Fund, beraten von IFM Investors, hat die Green Group AG und ihre Tochtergesellschaften ("Green") vom bisherigen Investor InfraVia European Fund III, verwaltet von InfraVia Capital Partners, übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Oktober 2025 abgeschlossen. Green mit Hauptsitz in der Schweiz plant, entwickelt und betreibt hochmoderne Rechenzentren für Hyperscaler und Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist ...

