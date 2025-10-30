Johnson & Johnson: Defensiver Basiswert mit Innovationshebel korrigiert zum EMA-50!

Einstiegsgelegenheit beim Gesundheitsriesen?

Rückblick

Der weltweit größte Hersteller von Gesundheitsprodukten wird von den Anlegern oft als Dividendenoptionen gewählt. Seit Mitte Juli befindet sich die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend, erkennbar an der Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs. In den letzten Handelstagen hat der Kurs eine Korrektur in Richtung des EMA-50 vollzogen.

Johnson & Johnson: Chart vom 30.10.2025, Kürzel: JNJ, Kurs: 188.26 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Schlusskurs über 190 USD könnte die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends einleiten. Das potenzielle Aufwärtsziel nach einem erfolgreichen Breakout liegt bei 200 bis 205 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Die blau gepunktete Linie markiert einen möglichen Stop-Loss-Bereich. Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde das bullische Setup negieren.

Meinung

Johnson & Johnson hat den Fokus auf höhermargige Therapiebereiche gelegt. Durch die robuste Pipeline und solide Bilanzqualität ist JNJ bestens aufgestellt. Das Unternehmen bietet defensive Bilanzqualität und offensive Innovationskraft. Die Aktie des Pharmariesen ist ein defensiver Basiswert mit Innovationshebel. Die Dividendenrendite beträgt knapp 3 %.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 449.57 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.56 Mrd. USD

Meine Meinung zu Johnson & Johnson ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in JNJ hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.