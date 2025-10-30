BMW ist einer der ersten Autohersteller, der eine sogenannte DCAS-Zulassung für Fahrerassistenzsysteme erhalten hat. Das bedeutet: BMW darf für den neuen iX3 in zahlreichen Ländern seinen Autobahnassistenten anbieten, ohne in jedem einzelnen Staat dafür eine Zulassung beantragen zu müssen. Die Regelung wird von rund 60 Ländern anerkannt. Die DCAS-Regelung wurde vergangenes Jahr von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (United ...

