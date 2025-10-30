© Foto: DALL*E

Die Aktie hat Geschichte geschrieben: Nach einem Jahr voller Rekorde sprengt Nvidia jede Dimension. Experten sehen erst den Anfang einer globalen Tech-Neuordnung.Nvidia hat als erstes Unternehmen der Welt eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreicht und damit Microsoft und Apple hinter sich gelassen. Der Chiphersteller schloss am Mittwoch bei 207,16 US-Dollar je Aktie, was einem Börsenwert von 5,03 Billionen US-Dollar entspricht - nur 78 Handelstage, nachdem Nvidia erstmals die 4-Billionen-Marke überschritten hatte. Damit ist der Konzern allein mehr wert als Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel und Arm zusammen, wie MarketWatch ausgerechnet hat. …