© Foto: DALL*EDie Aktie hat Geschichte geschrieben: Nach einem Jahr voller Rekorde sprengt Nvidia jede Dimension. Experten sehen erst den Anfang einer globalen Tech-Neuordnung.Nvidia hat als erstes Unternehmen der Welt eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreicht und damit Microsoft und Apple hinter sich gelassen. Der Chiphersteller schloss am Mittwoch bei 207,16 US-Dollar je Aktie, was einem Börsenwert von 5,03 Billionen US-Dollar entspricht - nur 78 Handelstage, nachdem Nvidia erstmals die 4-Billionen-Marke überschritten hatte. Damit ist der Konzern allein mehr wert als Broadcom, TSMC, AMD, ASML, Micron, Lam Research, Qualcomm, Intel und Arm zusammen, wie MarketWatch ausgerechnet hat. …Den vollständigen Artikel lesen ...
