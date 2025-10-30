EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an



30.10.2025 / 18:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Essen, 30. Oktober 2025 - Die 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), hebt die zu Beginn des Jahres 2025 ausgegebene EBITDA-Prognose von 3 bis 4 Millionen Euro auf 3,8 bis 4,8 Millionen Euro an.

Die ausgegebene Cash-Prognose von 2,8 bis 3,5 Millionen Euro wird voraussichtlich unterschritten. Trotz umfangreicher und fortlaufender Effizienzmaßnahmen passt das Unternehmen die Cash-Prognose 2025 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung auf 1,8 Millionen bis 2,5 Millionen Euro an.

Die Umsatzerlöse des Konzerns werden sich innerhalb der zu Jahresbeginn ausgegebenen Guidance zwischen 53 und 57 Millionen Euro bewegen.