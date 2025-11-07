Die 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806) hat in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatz von 40,3 Millionen Euro erzielt und damit nahezu das Vorjahresniveau gehalten. Das EBITDA lag bei 2,2 Millionen Euro. Für Vorstandschef Christian Maar ist dies in einem schwierigen Marktumfeld ein zufriedenstellendes Ergebnis: "In einem Jahr, in dem nahezu alle Unternehmen zu kämpfen haben, sind wir sehr zufrieden, dass es uns gelungen ist, weiterhin stabil zu arbeiten." Gleichzeitig hat der Digitalmarketing-Spezialist intensiv in neue Produkte investiert und damit die Basis für künftiges Wachstum gelegt. ...

