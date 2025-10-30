EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Essen, 30. Oktober 2025 - Die 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), hebt die zu Beginn des Jahres 2025 ausgegebene EBITDA-Prognose von 3 bis 4 Millionen Euro auf 3,8 bis 4,8 Millionen Euro an.
Die ausgegebene Cash-Prognose von 2,8 bis 3,5 Millionen Euro wird voraussichtlich unterschritten. Trotz umfangreicher und fortlaufender Effizienzmaßnahmen passt das Unternehmen die Cash-Prognose 2025 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung auf 1,8 Millionen bis 2,5 Millionen Euro an.
Die Umsatzerlöse des Konzerns werden sich innerhalb der zu Jahresbeginn ausgegebenen Guidance zwischen 53 und 57 Millionen Euro bewegen.
Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
