Neural Therapeutics: Schwung durch Hanf.com - starkes Jahr, starker Ausblick

Umsatzsprung und Gewinnzone erreicht

Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1) profitiert spürbar von seiner Beteiligung an CWE European Holdings Inc., Betreiber der Plattform Hanf.com. Die Beteiligung liegt aktuell bei 30,75%. Für 2024 meldet CWE ein Umsatzwachstum von 65% auf 7,12 Mio. CAD (rund 4,8 Mio. EUR). Nach einem Verlust im Vorjahr schreibt das Unternehmen nun wieder schwarze Zahlen: 838.000 CAD operativer Gewinn, 371.000 CAD Nettogewinn. Die operative Marge erreicht 11,8%. Ein bemerkenswerter Turnaround für ein junges Unternehmen im CBD-Markt.

Legalisierung bringt neuen Schub

Der Markt in Deutschland ist in Bewegung. Die 2024 beschlossene Legalisierung von Cannabis hat das Interesse an legalen Hanf- und CBD-Produkten deutlich steigen lassen. Der Umsatzzuwachs kommt aus mehreren Richtungen. Besonders stark wächst das Einzelhandelsgeschäft - es macht über 90% des Gesamtumsatzes aus (6,63 Mio. CAD bzw. 4,47 Mio. EUR). Auch Großhandel und Franchise legen zu.

CWE nutzte die Dynamik und baute die Präsenz aus. Neue Filialen, mehr Franchise-Standorte, zusätzliche Produktlinien - Hanf.com festigt seine Marktposition. Gleichzeitig bleibt die Kostenstruktur im Griff. Die Bruttomarge steigt auf 58,1%. Vertriebs- und Verwaltungskosten bleiben mit rund 46% anteilig stabil.

Wachstum auf solider Basis

Auch die Bilanz zeigt Stärke. Die Aktiva steigen um 53% auf 3,14 Mio. CAD (ca. 2,12 Mio. EUR). Das Eigenkapital dreht von -0,4 Mio. CAD auf +0,43 Mio. CAD (rund 290.000 EUR). Der Cashflow bleibt trotz des Wachstums im positiven Bereich. Das Modell trägt. Und es wächst weiter: Im ersten Halbjahr 2025 steigt der Umsatz laut vorläufigen Zahlen um 31% auf etwa 5,0 Mio. CAD (ca. 3,4 Mio. EUR).

Für Neural Therapeutics ist die Beteiligung an CWE mehr als ein Investment. Sie öffnet den Zugang zum europäischen CBD-Markt - und stärkt die wirtschaftliche Basis, um eigene Projekte weiter voranzubringen. Im Fokus: meskalinbasierte Arzneimittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen.

CEO Jaegermann: "Ein Jahr des Wandels"

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, ordnet das Geschäftsjahr ein: "Das Geschäftsjahr 2024 war für CWE ein Jahr des Wandels. Wir erzielten Rekordumsätze und kehrten in die Gewinnzone zurück, während wir gleichzeitig einen positiven Cashflow aufrechterhalten konnten."

Er blickt nach vorne: "Unsere starke Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und den zunehmenden Trend der Verbraucher hin zu natürlichen Wellnessprodukten. Mit der Expansion der Hanf.com-Filialen und Franchise-Geschäfte sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien sind wir davon überzeugt, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

CBD-Boom trifft auf Biotech-Strategie

Für Neural Therapeutics ergibt sich daraus eine doppelte Chance. Einerseits profitiert das Unternehmen direkt von der Marktentwicklung im CBD-Handel. Andererseits stärkt die Beteiligung die wirtschaftliche Basis für Forschung und Entwicklung. Der Trend zur pflanzenbasierten Therapie gewinnt an Fahrt - und Neural ist gut positioniert, diesen Weg mitzugehen.

