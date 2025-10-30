Meta Platforms Inc. plant, mindestens 25 Milliarden US-Dollar über den US-Anleihenmarkt aufzunehmen. Der Mega-Deal kommt einen Tag, nachdem CEO Mark Zuckerberg angekündigt hatte, die Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) im kommenden Jahr deutlich aggressiver zu erhöhen. Obwohl die Aktie von Meta auf die Nachrichten mit einem Kurseinbruch reagierte, unterstreicht die Anleihe die Entschlossenheit des Konzerns, die KI-Infrastruktur massiv ...

